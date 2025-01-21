انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(1)الحرس.. الجونة (1)-(2) البنك الأهلي

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 15:53

كتب : FilGoal

غزل المحلة ضد حرس الحدود

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي غزل المحلة ضد حرس الحدود والجونة ضد البنك الأهلي في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة × حرس الحدود

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

أخبار متعلقة:
ريس: يعجبني تاريخ مانشستر سيتي.. وحلمي أصبح حقيقة مران الزمالك – راحة لـ مصطفى شلبي بسبب نزلة برد.. وتدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق النصر يعلن غياب لابورت عن مواجهة الخليج لظروف شخصية التشكيل – ياو أنور في هجوم البنك الأهلي.. ورضا صلاح يقود وسط الجونة

نهاية المباراة

ق82 جوووول أول للضيوف عن طريق عمرو الجزار بالخطأ في مرماه.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+2. محمد سيحا يتألق ويتصدى لكرة من محمد حمدي زكي أمام المرمى.

ق17. تبديل اضطراري لغزل المحلة بدخول موسى فيراوي بدلا من أسامة النجار.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجونة × البنك الأهلي

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

نهاية المباراة

ق72 طرد جديد للبنك الأهلي ببطاقة صفراء جديدة لداو سيريل

ق69 طرد ياو أنور صاحب هدف التقدم

ق59 جووووول ياو أنور يسجل الثاني للبنك الأهلي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. جووول التعادل للبنك الأهلي عن طريق أسامة فيصل.

ق33. ركلة جزاااء للبنك الأهلي.

ق12. جووول أول للجونة عن طريق أحمد مجدي من ركلة جزاء.

ق10. ركلة جزاااء للجونة.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري المصري البنك الأهلي غزل المحلة حرس الحدود الجونة
نرشح لكم
في الجول يكشف أسباب استبعاد وسام أبو علي من مواجهة فاركو.. وخطوة قبل مباراة بيراميدز تقرير تركي: طرابزون سبور مهتم بضم أحمد زيزو مباشر الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) سموحة.. إنبي (0)-(0) طلائع الجيش.. صافرة البداية التشكيل - ثلاثي هجومي يقود الإسماعيلي أمام سموحة.. وحسام حسن أساسي بالنيران الصديقة.. غزل المحلة يخسر على ملعبه من حرس الحدود ويتلقى الهزيمة الخامسة الانتصار الثالث على التوالي.. البنك الأهلي بـ 9 لاعبين يهزم الجونة قائمة الأهلي - غياب وسام وعودة عمر كمال أمام فاركو.. وسمير وعبد الكريم في الهجوم مران الأهلي - تدريب بدني خفيف استعدادا لـ فاركو.. والفريق يسافر إلى الإسكندرية
أخر الأخبار
في الجول يكشف أسباب استبعاد وسام أبو علي من مواجهة فاركو.. وخطوة قبل مباراة بيراميدز 7 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: عودة ثنائي أرسنال المصاب أمام دينامو زغرب.. وموقف ساليبا 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير تركي: طرابزون سبور مهتم بضم أحمد زيزو 19 دقيقة | ميركاتو
مباشر الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) سموحة.. إنبي (0)-(0) طلائع الجيش.. صافرة البداية 27 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - ثلاثي هجومي يقود الإسماعيلي أمام سموحة.. وحسام حسن أساسي 36 دقيقة | الكرة المصرية
بالنيران الصديقة.. غزل المحلة يخسر على ملعبه من حرس الحدود ويتلقى الهزيمة الخامسة 53 دقيقة | الكرة المصرية
الانتصار الثالث على التوالي.. البنك الأهلي بـ 9 لاعبين يهزم الجونة 54 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - غياب وسام وعودة عمر كمال أمام فاركو.. وسمير وعبد الكريم في الهجوم 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 4 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي