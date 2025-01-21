انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(1)الحرس.. الجونة (1)-(2) البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي غزل المحلة ضد حرس الحدود والجونة ضد البنك الأهلي في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة × حرس الحدود

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نهاية المباراة

ق82 جوووول أول للضيوف عن طريق عمرو الجزار بالخطأ في مرماه.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+2. محمد سيحا يتألق ويتصدى لكرة من محمد حمدي زكي أمام المرمى.

ق17. تبديل اضطراري لغزل المحلة بدخول موسى فيراوي بدلا من أسامة النجار.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

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الجونة × البنك الأهلي

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نهاية المباراة

ق72 طرد جديد للبنك الأهلي ببطاقة صفراء جديدة لداو سيريل

ق69 طرد ياو أنور صاحب هدف التقدم

ق59 جووووول ياو أنور يسجل الثاني للبنك الأهلي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. جووول التعادل للبنك الأهلي عن طريق أسامة فيصل.

ق33. ركلة جزاااء للبنك الأهلي.

ق12. جووول أول للجونة عن طريق أحمد مجدي من ركلة جزاء.

ق10. ركلة جزاااء للجونة.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل