الزمالك: هذا ما تم بين جروس ولبيب.. ونحترم رأي الجمهور ولكن

الإثنين، 20 يناير 2025 - 01:31

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن خطوات مجلس إدارة النادي في الوقت الحالي فيما يخص انتقالات يناير.

وقال سالم في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "جروس لم يقدم طلبات محددة ولكن التواصل مستمر بينه وبين حسين لبيب رئيس النادي".

وأضاف "المدرب اكتشف قدرات العديد من اللاعبين المستبعدين دون أن يهز استقرار الفريق وهذا أمر جيد".

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وأوضح "لا يمكن أن تكون هناك مستحقات أساسية للفريق ككل ونتحدث عن صفقات. هذا ليس ترتيبا منطقيا وكان يحدث في سنوات سابقة حيث أبرم النادي صفقات بمبالغ كبيرة وهو مديون".

وواصل "سنعمل وفقا للأولويات المطلوبة وأولها المستحقات وثانيها التجديد للاعبين الرئيسيين، بعد ذلك أحب أن تتم الصفقات".

وأكمل "جمهور الزمالك يريد الأفضل وهذا بسبب حبه للفريق. نحترم وجهة نظره ولكن المجلس له أولويات، ولو سمحت الظروف مثل يناير الماضي فلن يتأخر".

وتابع "سياستنا هي عدم الإعلان عن أي تعاقد قبل أن يتم، وبالتالي لا جديد حتى الآن".

وعن تجديد العقود قال: "الأمور مستقرة والروح الجماعية تظهر ذلك، وهناك أسماء معروفة بانتمائها ومعروف أن الأمر معهم مسألة وقت وحديث".

واختتم "شيكابالا قال في أحد الاجتماعات: البعض يقول إن لدينا مشكلة في تجديد زيزو ونحن أول من يريد حدوثه".

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