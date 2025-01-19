مصدر من فاركو يكشف لـ في الجول المقابل المادي للموافقة على بيع جهاد

كشف مصدر من نادي فاركو عن المقابل المادي المطلوب للموافقة على بيع محمود جهاد لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "حددنا 60 مليون جنيه مقابل الموافقة على بيع محمود جهاد لأي ناد".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في 7 مباريات وسجل هدفين دون صناعة أي هدف.

وقال أحمد خطاب مدرب الفريق من قبل لقناة إم بي سي مصر: "هذا ليس خبرا جديدا فالزمالك من بداية الموسم مهتم بضم جهاد ولكن لم يتم حسم الصفقة بسبب أمور تعاقدية".

وأتم "نحن لا نقف في طريق مستقبل أي لاعب، ولا أمانع انتقاله في يناير كمدرب لأن لدينا قائمة من الشباب على درجة عالية من الكفاءة. هذا شأن إدارة النادي".

وبدأ جهاد مسيرته في نادي النجوم قبل الانتقال إلى فاركو في صيف 2022 حتى الآن.

ويحتل فاركو المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط.