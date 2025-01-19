انتهت الكونفدرالية - المصري (3)-(1) بلاك بولز.. نهاية المباراة

الأحد، 19 يناير 2025 - 17:47

كتب : FilGoal

المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وبلاك بولز، ضمن مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة

ق. 87 عبد الرحيم دغموم ينفرد ويسدد بعيدا عن المرمى.

ق. 85 تصويبة من كريم العراقي بجانب المرمى.

ق. 78 تبديلان جديدان للنادي المصري بدخول كريم العراقي، وسمير فكري بدلا من أحمد عيد، وكريم بامبو.

ق. 75 الحارس يمنع الرابع ببراعة بعد تصويبة على الطائر من أحمد القرموطي من داخل الست ياردات، تصدى لها الحارس بصعوبة.

ق. 60 ثلاثة تبديلات من علي ماهر بدخول بابي بادجي، وأحمد القرموطي، ومحمود حمادة بدلا من فخر الدين بن يوسف، خالد الغندور، وصلاح محسن.

ق. 57 هدف أول لـ بلاك بولز عن طريق رومي أكبورو. خادري جويي سدد وتصدى لها محمود جاد وارتدت له ليمررها إلى أكبورو الذي سدد في المرمى وفشل الدفاع في إخراجها من على خط المرمى.

ق. 53 أوووه مخالفة نفذها حسن علي بشكل رائع لكن بجانب القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جوووووووووووووووووووووول ثاااااااالث للمصري. فخر الدين بن يوسف يسجل الثالث ويكمل الهاتريك بعد كرة عائدة من الدفاع ليقطعها وينفرد ويسجل الثالث.

ق. 39 جوووووووووووووووووووووووووول ثاااااااني للمصري. انفراد من صلاح محسن الذي سدد وتصدى لها الحارس ويتابعها فخر الدين في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 36 أووووه تصويبة رائعة من فخر الدين بن يوسف في القائم الأيمن لبلاك بولز.

ق. 30 الثاني يضيع على المصري. ركنية نفذها حسن علي وقابلها خالد الغندور برأسية تصطدم بالدفاع وتجاول القائم بقليل.

ق. 22 جووووووووووووووووووول أوووووووووووول للمصري. انطلاقة رائعة وعرضية أروع من كريم بامبو، قابلها فخر الدين بن يوسف برأسية في المرمى مسجلا الأول.

ق. 15 حسن علي يهدر ركلة الجزاء في القائم الأيسر.

ق. 13 ركلة جزاااااااء للمصري. كريم باميو يراوغ حارس المرمى ويتعرض لعرقلة يحتسبها الحكم ركلة جزاء. بامبو قطع الكرة من المدافع ومررها إلى فخر الدين الذي أعاد الكرة لبامبو الذي انفرد وراوغ الحارس ليتعرض إلى عرقلة.

ق. 9 ركنية نفذها حسن علي وحولها الدفاع إلى ركنية جديدة.

بداية المباراة

الكونفدرالية الإفريقية المصري بلاك بولز
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