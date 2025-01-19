انتهت الكونفدرالية - الزمالك (3)-(1) إنييمبا

الأحد، 19 يناير 2025 - 17:39

كتب : FilGoal

الزمالك - إنييمبا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد إنييمبا في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وضمن الزمالك التأهل من المجموعة كمتصدر لها.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
هاني أبو ريدة يزور نادي الزمالك لاعب إنييمبا: الضغط الجماهيري أمام الزمالك لا يمثل لنا مشكلة.. ووضعنا استراتيجية لتحقيق نتيجة إيجابية مؤتمر مدرب إنييمبا: موقف المجموعة صعب.. والزمالك سيلعب بقوة رغم تأهله الكونفدرالية - الزمالك يواجه إنييمبا بزيه التقليدي

--------------------------------------

انتهت

ق 89: جوووووول الجزيري بعد مراوغة 3 مدافعين ثم سدد في المرمى.

ق 78: دخول أحمد فتوح وشيكابالا وخروج محمد السيد ومحمد عاطف.

ق 76: تسديدة خطيرة من محمد السيد خارج المرمى قليلا.

ق 73: تسديدة قوية من ميشالاك لكن في زاوية الحارس.

ق 70: دخول ناصر منسي وكونراد ميشالاك بدلا من زيزو ومصطفى شلبي.

ق 56: هدف من إفياني إهيميكويلي بعد تسديدة الكرة من داخل الـ6 ياردات.

ق 46: جووووول الجزيري بعد ضغط على الحارس أدى إلى خطأ فادح

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 36: رأسية مرة أخرى من الجزيري يهدرها بسهولة بعد عرضية من زيزو.

ق 31: إهدار هدف محقق من الجزيري بعد رأسية بعدت المرمى.

ق 29: جوووووول مصطفى شلبي من رأسية عقب عرضية من زيزو.

ق 22: رأسية من الجزيري بعدت المرمى.

ق 14: تسديدة مقوسة من مصطفى شلبي داخل الـ18 علت المرمى.

ق 11: تسديدة من محمد السيد من خارج منطقة الجزاء أمسكها الحارس.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الزمالك إنييمبا الكونفدرالية
نرشح لكم
بالنيران الصديقة.. غزل المحلة يخسر على ملعبه من حرس الحدود ويتلقى الهزيمة الخامسة الانتصار الثالث على التوالي.. البنك الأهلي بـ 9 لاعبين يهزم الجونة قائمة الأهلي - غياب وسام وعودة عمر كمال أمام فاركو.. وسمير وعبد الكريم في الهجوم مران الأهلي - تدريب بدني خفيف استعدادا لـ فاركو.. والفريق يسافر إلى الإسكندرية خبر في الجول - بدلا من أوكينابيرهي.. مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم معتز زدام صحيفة اليوم: انسحاب الاتفاق من صفقة زيزو بسبب تأخر الرد.. وحالة واحدة لعودة المفاوضات منتخب الناشئين يفوز وديًا على بسيون برباعية استعدادا لأمم إفريقيا جاب الله: كوكا غاب من مران الأهلي بسبب إصابة في السمانة
أخر الأخبار
بالنيران الصديقة.. غزل المحلة يخسر على ملعبه من حرس الحدود ويتلقى الهزيمة الخامسة 8 دقيقة | الكرة المصرية
الانتصار الثالث على التوالي.. البنك الأهلي بـ 9 لاعبين يهزم الجونة 8 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - غياب وسام وعودة عمر كمال أمام فاركو.. وسمير وعبد الكريم في الهجوم 10 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - تدريب بدني خفيف استعدادا لـ فاركو.. والفريق يسافر إلى الإسكندرية 27 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بدلا من أوكينابيرهي.. مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم معتز زدام 32 دقيقة | ميركاتو
تقرير: بوبيندزا يقترب من الانتقال لبطل الدوري الصيني 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
صحيفة اليوم: انسحاب الاتفاق من صفقة زيزو بسبب تأخر الرد.. وحالة واحدة لعودة المفاوضات 55 دقيقة | ميركاتو
منتخب الناشئين يفوز وديًا على بسيون برباعية استعدادا لأمم إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 4 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي