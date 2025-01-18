مباشر الدوري الإسباني - خيتافي (1)-(1) برشلونة.. جووووووول أرامباري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة خيتافي ضد برشلونة في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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ق 35: جووووووووول ماورو أرامباري بعد تسديدة من مهاجم خيتافي ارتدت من بينيا وارتطمت في أرامباري وسكنت الشباك.

ق 33: عرضية من كوندي ورأسية من رافينيا ارتطمت في الشباك الخارجية.

ق 10: جوووووووول جول كوندي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة رائعة من بيدري.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل