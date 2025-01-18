مباشر الدوري الإسباني - خيتافي (1)-(1) برشلونة.. جووووووول أرامباري

السبت، 18 يناير 2025 - 21:53

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي - ريال مدريد - برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة خيتافي ضد برشلونة في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة من هنا

-------------------------------

أخبار متعلقة:
قائمة برشلونة - عودة كريستنسن وتشيزني لمواجهة خيتافي مصدر من الأهلي لـ في الجول: بلال عطية تلقي عرضين للمعايشة في برشلونة وإسبانيول نيمار: لم أترك برشلونة من أجل الأفضل بالعالم.. ومبابي شعر بالغيرة من ميسي كلاسيكو خارج الملعب.. صراع بين برشلونة وريال مدريد على استضافة نهائي كأس العالم

ق 35: جووووووووول ماورو أرامباري بعد تسديدة من مهاجم خيتافي ارتدت من بينيا وارتطمت في أرامباري وسكنت الشباك.

ق 33: عرضية من كوندي ورأسية من رافينيا ارتطمت في الشباك الخارجية.

ق 10: جوووووووول جول كوندي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة رائعة من بيدري.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة الدوري الإسباني خيتافي
نرشح لكم
كونسيساو: أنا المسؤول عن تغيير هذا الوضع.. علينا أن نكون أكثر جوعا ليفربول المستفيد الأول.. أرسنال يتعثر أمام أستون فيلا الرابع تواليا.. باريس سان جيرمان يقلب تأخره لفوز على لانس الصدارة مهددة.. ليجانيس يوقف سلسلة انتصارات أتليتكو مدريد بهدف وحيد كسر سلسلة التعادلات.. يوفنتوس ينتقم من هزيمة السوبر ويفوز على ميلان تشكيل برشلونة - يامال يقود الهجوم أمام خيتافي.. واستمرار أراوخو إبراهيموفيتش يرد على مفاوضات يوفنتوس مع توموري.. وأهمية ضم ووكر انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(2) أستون فيلا
أخر الأخبار
كونسيساو: أنا المسؤول عن تغيير هذا الوضع.. علينا أن نكون أكثر جوعا 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليفربول المستفيد الأول.. أرسنال يتعثر أمام أستون فيلا 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الرابع تواليا.. باريس سان جيرمان يقلب تأخره لفوز على لانس 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصدارة مهددة.. ليجانيس يوقف سلسلة انتصارات أتليتكو مدريد بهدف وحيد 31 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإسباني - خيتافي (1)-(1) برشلونة.. جووووووول أرامباري 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
كسر سلسلة التعادلات.. يوفنتوس ينتقم من هزيمة السوبر ويفوز على ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة - يامال يقود الهجوم أمام خيتافي.. واستمرار أراوخو ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر كولر: لا تعليق بشأن الصفقات.. وهدفنا مستحق ولن أراقب اللاعبين خارج الملعب ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 2 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 3 سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حالة وسام أبو علي بعد ما تعرض له خلال عودة البعثة