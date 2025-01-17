مباشر كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. جووول الثاني
الجمعة، 17 يناير 2025 - 15:05
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كأس مصر بين سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.
ويلعب سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش على استاد المقاولون العرب ضمن ثمن نهائي كأس مصر.
لمتابعة مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق48 تمريرة من قندوسي إلى زلاكة الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة رائعة داخل الشباك.
بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
ق12 تغيير اضطراري لطلائع الجيش بدخول خالد سطوحي بعد إصابة محمد فتح الله
ق2 محمد فتح الله مدافع طلائع الجيش يمنع هدف محقق بعد انطلاقة رائعة من إسلام عيسى لاعب سيراميكا
انطلاق المباراة
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