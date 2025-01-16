مدرب الهلال: سنتعاقد مع لاعب واحد في الشتاء

الخميس، 16 يناير 2025 - 20:35

كتب : FilGoal

جورجي جيسوس - الهلال

أوضح البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال السعودي أن فريقه لن يتعاقد سوى مع لاعب واحد فقط خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار جيسوس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب مواجهة الفتح: "حاليا لا نستطيع التعاقد إلا مع لاعب مواليد وقد يكون في الجناح الأيمن".

وأكمل: "من الممكن هناك تعاقدات لكن ليس في الفترة الشتوية الحالية".

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وحقق الهلال فوزًا كبيرًا على الفتح بنتيجة 9-0 في الجولة الـ15 من الدوري السعودي، ليبقى في صدارة الترتيب برصيد 40 نقطة.

وتنص لوائح الدوري السعودي على السماح بقيد 8 لاعبين أجانب فوق السن، بالإضافة إلى لاعبين تحت السن.

ويضم الهلال بين صفوفه 8 لاعبين وهم كاليدو كوليبالي، وكانسيلو، ولودي، وسافيتش، وروبن نيفيز، ومالكوم، وميتروفيتش، وياسين بونو.

فيما يتواجد تحت السن لاعب واحد فقط وهو ماركوس ليوناردو الذي انضم للفريق مطلع الموسم الجاري وسجل هاتريك في شباك الفتح، وبالتالي متاح له التعاقد مع لاعب آخر تحت السن.

وقام الهلال بقيد البرازيلي نيمار آسيويا فيما لم يتم قيده بالقائمة المحلية.

وربطت تقارير سعودية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالانضمام إلى الهلال مقابل 300 مليون ريال خلال موسمين، بواقع 150 مليون ريال في الموسم.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق من أجل الانتقال إلى صفوفه بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وكان تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية قد نشر صورة لمحمد صلاح لاعب ليفربول عبر حسابه على فيسبوك وهو يرتدي قميص الهلال السعودي.

الصورة اعتبرها البعض تلميحا لإمكانية انتقال صلاح للهلال في الموسم المقبل.

وترغب العديد من أندية الدوري السعودي في التعاقد مع صلاح بداية من الموسم المقبل، حسب تقارير عديدة.

وكان النجم المصري قد أشار في وقت سابق إلى أن الاتفاق مع إدارة ليفربول على تجديد عقده لا يزال بعيدا رغم رغبته في الاستمرار.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ عام 2017 بعدما انتقل إليه قادما من روما.

ومنذ انتقاله إلى الريدز لعب صلاح بقميص ليفربول 378 مباراة وتمكن من تسجيل 232 هدفا وصناعة 105 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بـ 8 ألقاب.

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