مؤتمر جروس: كنا بحاجة للفوز.. ورفضت المخاطرة بـ الونش
الخميس، 16 يناير 2025 - 19:31
كتب : إبراهيم رمضان
شدد كريستيان جروس مدرب الزمالك على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب حرس الحدود.
وفاز الزمالك على حرس الحدود 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.
وقال جروس في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "الجزيري أزمته انتهت ويحصل على فرصته من أجل العودة لأجواء المباريات".
وشدد "كنا في حاجة لهذا الفوز وما حدث خلال الجزء الأخير من المباراة سيتم مناقشته".
وأضاف "لا أعرف تفاصيل إصابة الونش لكنني رفضت المخاطرة به وأنتظر تشخيص الجهاز الطبي".
وأتم "محمد السيد تجددت إصابته وفضلنا أيضا إراحته خاصة في ظل ضغط المباريات المقبلة".
وسجل أهداف الزمالك: أحمد سيد زيزو (هدفين) ومصطفى شلبي.
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