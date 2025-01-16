تخطى حمادة إمام.. زيزو ينفرد بالمركز السادس في قائمة هدافين الزمالك التاريخيين

الخميس، 16 يناير 2025 - 16:24

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى زيزو - الزمالك

انفرد أحمد زيزو بالمركز السادس في قائمة هدافين الزمالك التاريخيين بعد تسجيله أمام حرس الحدود.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وافتتح زيزو التسجيل للزمالك أمام حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وتخطى زيزو بذلك، حمادة إمام أسطورة الزمالك وصاحب الـ 84 هدفا.

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ورفع زيزو رصيده إلى 85 هدفا في مختلف المسابقات.

وسجل زيزو هدفه في شباك حرس الحدود بعد تمريرة رائعة بالصدر من عمر جابر.

وجاءت قائمة هدافين الزمالك كالآتي:

1- عبد الحليم علي 134 هدفا

2- حسن شحاتة 102 هدفا

3- جمال عبد الحميد 97 هدفا

4- علي خليل 94 هدفا

5- علاء الحامولي 91 هدفا

6- زيزو 85 هدفا

7- حمادة إمام 84 هدفا

وكان زيزو قد سجل في مباراة الزمالك الأخيرة أمام بلاك بولز الموزمبيقي ضمن منافسات الكونفدرالية.

وتمكن زيزو من تحقيق المساهمة الخامسة خلال 7 مباريات في الكونفدرالية بواقع تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور ربع النهائي كمتصدر لمجموعته.

وحقق الزمالك الفوز على بلاك بولز في المباراتين خلال المجموعات إذ انتصر الأبيض في الجولة الأولى بهدفين دون رد.

الزمالك أحمد زيزو
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