استراحة الدوري المصري - الزمالك (3)-(1) حرس الحدود.. نهاية الشوط الأول

مران الأهلي - مشاركة عمر كمال في التدريبات.. وموقف وسام أبو علي

طبيب الأهلي: إمام عاشور يشارك في مران الجمعة بشكل طبيعي

خدمة في الجول - فتح باب تذاكر مباراة الزمالك وإنييمبا في الكونفدرالية

مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: تم قيد الإيفواري دياباتيه ضمن اللاعبين الشباب