استراحة الدوري المصري - الزمالك (3)-(1) حرس الحدود.. نهاية الشوط الأول
الخميس، 16 يناير 2025 - 15:55
كتب : FilGoal
يستضيف الزمالك فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 14 نقطة بينما حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية الشوط الأول
ق51 جوووول أحمد زيزو يسجل من ركلة جزاء
ق48 تقنية الفيديو تستدعي القلاوي لشكوك حول ركلة جزاء
ق36 جوووول مصطفى شلبي يسجل الهدف الثاني
ق25 جوووول روقا من ركلة جزاء
ق22 ركلة جزاء بسبب لمسة يد على فتوح
ق12 جوووول زيزو يسجل الأول
ق6 عبد الله السعيد يهدر فرصة هدف محقق
انطلاق المباراة
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