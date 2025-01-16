انتهت كأس مصر - إنبي (1)-(0) الإسماعيلي.. تأهل الفريق البترولي

يستضيف ملعب بتروسبورت مواجهة إنبي ضد الإسماعيلي في افتتاح ثمن نهائي كأس مصر.

وتأهل إنبي بعد الفوز على حرس الحدود، بينما تغلب الإسماعيلي على طنطا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة بتأهل إنبي

ق51 التعادل يضيع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 مشاركة محمد بيومي ومروان حمدي بدلا من محمد حسن

ق6 جوووول اول بهدف عكسي سجله محمد عمار مدافع الإسماعيلي في مرماه

انطلاق المباراة