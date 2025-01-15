كولر يصل إلى الانتصار رقم 100 في مسيرته مع الأهلي

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 21:31

كتب : محمد سمير

مارسيل كولر - الأهلي

نجح الأهلي في تحقيق الفوز على الجونة بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ووصل مارسيل كولر إلى الانتصار رقم 100 في مسيرته مع الأهلي خلال 143 مباراة.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام مارسيل كولر مع الأهلي:

أخبار متعلقة:
ثنائية إمام عاشور تقود الأهلي للفوز على الجونة وتصدر الدوري المساهمة التاسعة في آخر 7 مباريات.. إمام عاشور يسجل ثنائية مع الأهلي في الجونة تشكيل الجونة - فيفور أكيم وصامويل أساسيان أمام الأهلي.. ومروان محسن على دكة البدلاء تشكيل الأهلي - شوبير وكهربا أساسيان أمام الجونة.. والشناوي على دكة البدلاء

لعب: 143 مباراة

فاز: 100

تعادل: 27

خسر: 16

وحقق مارسيل كولر 11 لقبا مع فريق الأهلي منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022 وحتى الآن.

وحصد كولر لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات على المستوى المحلي.

بينما على المستويين القاري والدولي نجح كولر في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين ولقب كأس القارات الثلاث مرة واحدة.

الأهلي مارسيل كولر
نرشح لكم
عبد العال: الجونة كان ندا أمام الأهلي لكن صادفنا سوء حظ.. وأرى أن لنا ركلة جزاء مؤتمر كولر: مهارات إمام عاشور لا توجد بلاعب في مصر.. وموقف معلول والتدعيمات ثنائية إمام عاشور تقود الأهلي للفوز على الجونة وتصدر الدوري إبراهيم عادل: حققنا فوزا هاما على غزل المحلة.. وأي لاعب يحلم بالاحتراف الخارجي المساهمة التاسعة في آخر 7 مباريات.. إمام عاشور يسجل ثنائية مع الأهلي في الجونة انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(0) الجونة.. نهاية المباراة تشكيل الجونة - فيفور أكيم وصامويل أساسيان أمام الأهلي.. ومروان محسن على دكة البدلاء بيراميدز يتجاوز أزمة طائرة أنجولا ويرتقي لصدارة الدوري مؤقتا بثلاثية أمام المحلة
أخر الأخبار
عبد العال: الجونة كان ندا أمام الأهلي لكن صادفنا سوء حظ.. وأرى أن لنا ركلة جزاء 3 دقيقة | الدوري المصري
تقرير مغربي:الوداد يدرس التعاقد مع كيلور نافاس مجانا 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
التجربة الخامسة.. سامبدوريا يعيد نيانج إلى إيطاليا بعد فسخ تعاقده مع الوداد ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كولر: مهارات إمام عاشور لا توجد بلاعب في مصر.. وموقف معلول والتدعيمات ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(1) توتنام.. الثالث يضيع 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس إسبانيا - برشلونة (4)-(0) ريال بيتيس.. جووووول توريس يسجل 2 ساعة | الدوري الإسباني
كولر يصل إلى الانتصار رقم 100 في مسيرته مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مصطفى محمد يشارك في وداع نانت كأس فرنسا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام 3 خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول 4 مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه