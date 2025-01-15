كولر يصل إلى الانتصار رقم 100 في مسيرته مع الأهلي
الأربعاء، 15 يناير 2025 - 21:31
كتب : محمد سمير
نجح الأهلي في تحقيق الفوز على الجونة بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.
ووصل مارسيل كولر إلى الانتصار رقم 100 في مسيرته مع الأهلي خلال 143 مباراة.
ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام مارسيل كولر مع الأهلي:
لعب: 143 مباراة
فاز: 100
تعادل: 27
خسر: 16
وحقق مارسيل كولر 11 لقبا مع فريق الأهلي منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022 وحتى الآن.
وحصد كولر لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات على المستوى المحلي.
بينما على المستويين القاري والدولي نجح كولر في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين ولقب كأس القارات الثلاث مرة واحدة.
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