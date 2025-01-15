مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) الجونة.. خروج كهربا ومروان عطية

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 18:50

كتب : FilGoal

حسين الشحات - أحمد حسام - الأهلي ضد الجونة

يستضيف الأهلي فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني مؤقتا برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر، بينما الجونة في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق68 مشاركة السولية والدبيس بدلا من مروان عطية وكهربا

ق63 جوووول إمام عاشور

ق50 محمد علاء يتألق مجددا أمام محمد هاني

ق48 محمد علاء يتألق أمام تسديدة أفشة

مشاركة أليو جاتا في تبديل أول للجونة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 أفشة يهدر هدفا محققا بعد تمريرة رائعة من الشحات لكن أعلى المرمى

ق39 تسديدة قوية من أفشة لكن يتصدى لها محمد علاء بنجاح

ق37 تسديدة قوية من أفشة لكن بعيدة عن المرمى

ق24 عرضية من إمام عاشور تصل إلى الشحات يسددها ولكن ترتطم برضا السيد وتخرج خارج الملعب

ق20 شوبير يتألق أمام تسديدة الزاهدي

ق12 تدخل قوي على إمام عاشور

ق8 سقوط محمد علاء

ق7 إصابة إمام عاشور

ق3 شوبير يتألق أمام تسديدة صامويل

انطلاق المباراة

الدوري المصري الأهلي الجونة
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