انتهت في الدوري المصري - بيراميدز (3)-(0) غزل المحلة

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 15:57

كتب : FilGoal

أسامة جلال - بيراميدز ضد الترجي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد غزل المحلة في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بفوز بيراميدز 3-0 على حساب غزل المحلة

ق 84.. جوووووول الثالث يسجله فيستون ماييلي بعد تمريرة رائعة من صديق أوجولا

ق50.. جوووول إبراهيم عادل بعد تمرير الكرة مع رمضان صبحي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33. جووول أول لبيراميدز عن طريق علي جبر برأسية مستغلا تمريرة بالرأس من وليد الكرتي.

ق20. العارضة تمنع الهدف الأول لبيراميدز بتسديدة من وليد الكرتي من مسافة بعيدة خادعت الحارس عامر عامر.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز غزل المحلة الدوري المصري
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