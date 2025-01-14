انتهت الدوري الإنجليزي – نوتينجهام (1)-(1) ليفربول.. تعثر للريدز

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 21:47

كتب : FilGoal

ليفربول - نوتينجهام - محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نوتينجهام فورست ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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تشكيل ليفربول – محمد صلاح أساسي أمام نوتينجهام في لقاء الثأر

نهاية المباراة بالتعادل

ق 93: تسديدة من جاكبو والحارس يبعدها

ق 88: تسديدة من صلاح والحارس يتصدى

ق 80: تسديدة من سوبوسلاي في القائم

ق 77: جوتا يهدر من جديد أمام المرمى بعد عرضية

ق 70: فرصة من جوتا بعد تمريرة صلاح والثاني يضيع

ق 66: جووووول جوتا

ق 66: نزول جوتا وتسيميكاس بدلا من روبرتسون وكوناتي

ق 58: تهديد من صلاح

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم نوتينجهام فورست

ق 8: جووووول وود والأول

انطلاق المباراة

ليفربول الدوري الإنجليزي نوتينجهام فورست محمد صلاح
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