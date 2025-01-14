انتهت الدوري الإنجليزي – نوتينجهام (1)-(1) ليفربول.. تعثر للريدز
الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 21:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نوتينجهام فورست ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 93: تسديدة من جاكبو والحارس يبعدها
ق 88: تسديدة من صلاح والحارس يتصدى
ق 80: تسديدة من سوبوسلاي في القائم
ق 77: جوتا يهدر من جديد أمام المرمى بعد عرضية
ق 70: فرصة من جوتا بعد تمريرة صلاح والثاني يضيع
ق 66: جووووول جوتا
ق 66: نزول جوتا وتسيميكاس بدلا من روبرتسون وكوناتي
ق 58: تهديد من صلاح
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم نوتينجهام فورست
ق 8: جووووول وود والأول
انطلاق المباراة
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