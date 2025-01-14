استراحة في الدوري الألماني - فرانكفورت (1)-(1) فرايبورج.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج.

ويلعب فرانكفورت ضد فرايبورج بعد قليل ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويقود النجم الدولي المصري عمر مرموش تشكيل فرانكفورت الأساسي ضد فرايبورج.

لمتابعة مباراة فرانكفورت ضد فرايبورج دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

ق45 تسديدة قوية من هوجو إيكيتيكي مهاجم فرانكفورت تمر بقليل بجوار المرمى لتضيع فرصة محققة

ق43 عرضية متقنة من مرموش يحولها روبن كوخ إلى هدف التعادل بضربة رأسية

ق37 جووول: الهدف الأول لنادي فرايبورج بعد تسديدة قوية من دوان

ق20 تبادل الكرة بين مرموش وهوجو إيتيكيتي وسدد الأخير كرة قوية مرت بجوار المرمى

ق3 عمر مرموش ينطلق من الجهة اليسرى ويسدد كرة قوية تمر أعلى مرمى فرايبورج

انطلاق رالمباراة