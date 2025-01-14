مواعيد مباريات الثلاثاء 14 يناير.. مرموش والدوري الإنجليزي والإيطالي
الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 10:39
كتب : FilGoal
تبدأ مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء، بينما تلعب لقاءات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
وعلى الجانب يلعب الدوري المصري عمر مرموش رفقة فريقه أينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.
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الدوري الإنجليزي
نوتنجهام فورست × ليفربول.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة على قناة بي إن سبورتس 1.
برينتفورد × مانشستر سيتي.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة بي إن سبورتس 2.
تشيلسي × بورنموث.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
أتالانتا × يوفنتوس.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
كومو × ميلان.. تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري الألماني
أينتراخت فرانكفورت × فرايبورج.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة بي إن سبورتس إكسترا 2.
باير ليفركوزن × ماينز.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة بي إن سبورتس 6.