مواعيد مباريات الثلاثاء 14 يناير.. مرموش والدوري الإنجليزي والإيطالي

تبدأ مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء، بينما تلعب لقاءات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وعلى الجانب يلعب الدوري المصري عمر مرموش رفقة فريقه أينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.

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الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست × ليفربول.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة على قناة بي إن سبورتس 1.

برينتفورد × مانشستر سيتي.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة بي إن سبورتس 2.

تشيلسي × بورنموث.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

أتالانتا × يوفنتوس.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

كومو × ميلان.. تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الألماني

أينتراخت فرانكفورت × فرايبورج.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة بي إن سبورتس إكسترا 2.

باير ليفركوزن × ماينز.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة بي إن سبورتس 6.