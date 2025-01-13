اجتماع بين أبو ريدة وحسام حسن لتوفير متطلبات المنتخب

اجتمع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بـ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

ونشر حساب الاتحاد المصري لكرة القدم صورا من الاجتماع.

وتطرق الاجتماع إلى استعدادات منتخب الفراعنة للتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026، والتأكيد على دعم وتوفير كل متطلبات المنتخب في الفترة المقبلة للتأهل إلى المونديال والتحضير للبطولات المقبلة.

وكان أبو ريدة قد تحدث من قبل عن علاقته بحسام حسن خلال مؤتمر صحفي قائلا: "لن ألتفت لأي كلام صغير عن وجود أزمة بيني وبين جهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، نحن ندعم الفريق ونقف بجواره".

ويتصدر منتخب مصر صدارة جدول مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجمع منتخب مصر 10 نقاط، ويأتي منتخب غينيا بيساو في الوصافة بـ 6 نقاط.

ومنتخب بوركينا فاسو ثالثا بـ5 نقاط بالتساوي مع سيراليون، ويتذيل منتخب جيبوتي المجموعة بنقطة واحدة.