مؤتمر ماريسكا: فييجا يريد اللعب؟ وأنا أريد الحصول على شعر طويل

كشف إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي عن سبب عدم حصول بن تشيلويل على فرصة للمشاركة مع الفريق.

ويستعد تشيلسي لمواجهة بورنموث غدا الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نوني مادويكي عاد وتدرب معنا وجاهز 100% للمشاركة".

وواصل "تشيلويل يتعامل باحترافية شديدة ويتدرب بقوة وأشعر بالأسف بسبب وضعه الحالي مع الفريق ولكن على مستوى تصرفاته هو محترف جدا".

وأكمل "حتى الآن لا يوجد أي اتفاق مع أي دورتموند بخصوص ريناتو فييجا، كل ما أعرفه هو أنه تواجد معنا بالأمس في المران واليوم سيكون معنا أيضا وحاليا هو لاعبنا".

وتابع" ريس جيمس يمكنه اللعب بكل مكان، لقد قلت إن ريناتو فيجا يمكنه اللعب في 4 أو 5 مراكز وكذلك الأمر لريس جيمس وكوكوريا أيضا ومعظم لاعبينا كذلك وفي كرة القدم اليوم يجب أن يكون اللاعب متعدد المراكز".

وشدد "ريناتو فييجا يرغب في اللعب بشكل دائم؟ وأنا أريد أن يكون شعري طويلا، لدينا 25 لاعبا كل واحد فيهم يريد المشاركة بشكل دائم ولكن هذا غير ممكن".

واستمر "من المستحيل أن نجعل الجميع سعداء لأن اللاعبين الذين لا يشاركون بالطبع لن يكونوا سعداء وهدفنا الأول هو مصلحة الفريق وهذا يعني الفوز بالمباريات، وإذا تركنا جميع اللاعبين غير السعداء يرحلون سيظل معنا 12 لاعبا فقط ولذلك نيتنا هي ألا نترك اللاعبين".

وأضاف "عدم مشاركة تشيلويل؟ هذا قراري لأنني أرى أن جوستو وجيمس وكوكوريا يقومون بأدوار مختلفة، هو ظهير أيسر رائع وقام بالكثير للنادي والمنتخب ولكن أرى أنه لا يستطيع تقديم بعض الأدوار المختلفة".

وأتم "لا نحكم على نيكولاس جاكسون بسبب الأهداف فقط، في الموسم الماضي أعتقد أنه سجل 14 أو 15 هدفا وإذا أضفنا إليهم 5 ركلات جزاء سيصل إلى 20 هدفا، وفي الموسم الحالي سجل بالفعل 10 أهداف بدون ركلات جزاء، وعلى الجانب الآخر إيرلنج هالاند ومحمد صلاح وكول بالمر يسددون ركلات الجزاء".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر.