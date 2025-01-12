انتهت في الدوري المصري – سموحة (1)-(0) مودرن

الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود والقناة الناقلة

خبر في الجول - الزمالك يوافق على إعارة عمر فرج لـ ديجرفورس السويدي

مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة مواجهة بلاك بولز بقميص مُقلد

مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سيناريوهات موعد مواجهة بيراميدز ضد المحلة

مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حالة وسام أبو علي بعد ما تعرض له خلال عودة البعثة