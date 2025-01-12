انتهت في الدوري المصري – سموحة (1)-(0) مودرن
الأحد، 12 يناير 2025 - 18:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد مودرن سبورت في الدوري المصري.
ـــــــــــــــــــ
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف
ق 43: جوووول حسام حسن والأول
انطلاق المباراة
نرشح لكم
سموحة يكسر سلسلة الهزائم بزيادة أوجاع مودرن سبورت الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود والقناة الناقلة خبر في الجول - الزمالك يوافق على إعارة عمر فرج لـ ديجرفورس السويدي مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة مواجهة بلاك بولز بقميص مُقلد الأهلي: وسام أبو علي يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سيناريوهات موعد مواجهة بيراميدز ضد المحلة مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حالة وسام أبو علي بعد ما تعرض له خلال عودة البعثة أشرف صبحي يطمئن على بعثة بيراميدز في أنجولا.. ويكلف مسؤولي الوزارة بالمتابعة