انتهت في الدوري المصري – سموحة (1)-(0) مودرن

الأحد، 12 يناير 2025 - 18:52

كتب : FilGoal

سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد مودرن سبورت في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
التشكيل – عودة الهاني سليمان لحراسة مرمى سموحة.. وأحمد عاطف يقود هجوم مودرن

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف

ق 43: جوووول حسام حسن والأول

انطلاق المباراة

سموحة مودرن سبورت الدوري المصري
نرشح لكم
سموحة يكسر سلسلة الهزائم بزيادة أوجاع مودرن سبورت الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود والقناة الناقلة خبر في الجول - الزمالك يوافق على إعارة عمر فرج لـ ديجرفورس السويدي مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة مواجهة بلاك بولز بقميص مُقلد الأهلي: وسام أبو علي يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سيناريوهات موعد مواجهة بيراميدز ضد المحلة مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حالة وسام أبو علي بعد ما تعرض له خلال عودة البعثة أشرف صبحي يطمئن على بعثة بيراميدز في أنجولا.. ويكلف مسؤولي الوزارة بالمتابعة
أخر الأخبار
سموحة يكسر سلسلة الهزائم بزيادة أوجاع مودرن سبورت 4 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود والقناة الناقلة 17 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر جروس: على بعض اللاعبين إثبات جدارتهم للمشاركة 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
حسام أشرف: أشكر جروس.. وأهدافي هدية لشقيقتي المريضة ساعة | الكرة الإفريقية
أمير عزمي: حسام أشرف ينال ثقة جروس ساعة | الكرة المصرية
زيزو يعادل حمادة إمام في قائمة هدافي الزمالك التاريخيين ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر كلاسيكو السوبر - ريال مدريد (1)-(5) برشلونة.. جوووووووول الخامس رافينيا ساعة | الدوري الإسباني
ليلة ألتاي.. مانشستر يونايتد يحسم قمة الكأس المبكرة بالفوز على أرسنال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 3 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة" 4 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي