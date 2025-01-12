مباشر الكونفدرالية - إنييمبا (0)-(0) المصري.. مقصية فوق المرمى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إنييمبا ضد المصري في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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ق4. مقصية من صلاح محسن فوق المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل