مباشر الكونفدرالية - بلاك بولز (0)-(0) الزمالك.. تسديدة قوية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلاك بولز ضد الزمالك في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب المجموعة بـ8 نقاط بينما يتذيل بلاك بولز بـ4 نقاط.

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ق 3: تسديدة أرضية قوية من زيزو ترتطم في الشباك الخارجية للمرمى.

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل