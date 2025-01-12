مباشر الكونفدرالية - بلاك بولز (0)-(0) الزمالك.. تسديدة قوية

الأحد، 12 يناير 2025 - 17:44

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرحيم إيشو - الزمالك ضد بلاك بولز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلاك بولز ضد الزمالك في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب المجموعة بـ8 نقاط بينما يتذيل بلاك بولز بـ4 نقاط.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة مواجهة بلاك بولز بقميص مُقلد تقرير: نادي سويدي يرغب في استعارة عمر فرج من الزمالك خبر في الجول – عرض من الاتفاق لضم زيزو.. والتفاصيل المالية وموقف الزمالك خبر في الجول – عودة فتوح لتدريبات الزمالك.. وموقفه من مواجهة بلاك بولز

-----------------------------------

ق 3: تسديدة أرضية قوية من زيزو ترتطم في الشباك الخارجية للمرمى.

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

الزمالك بلاك بولز الكونفدرالية
نرشح لكم
مباشر الكونفدرالية - إنييمبا (0)-(0) المصري.. مقصية فوق المرمى مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة مواجهة بلاك بولز بقميص مُقلد الأهلي: وسام أبو علي يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي تشكيل المصري - صلاح محسن وفخر الدين يقودان الهجوم ضد إنييمبا تشكيل الزمالك - عودة عواد وشلبي وحسام أشرف بصورة أساسية ضد بلاك بولز الأهلي يحسم تأهله لربع نهائي دوري الأبطال بعد فوز أورلاندو على شباب بلوزداد ثنائية انتهت مجموعة الأهلي - أورلاندو (2)-(1) شباب بلوزداد.. نهاية المباراة خبر في الجول - الفتح السعودي يطلب استعارة حمدي فتحي
أخر الأخبار
مباشر الكونفدرالية - إنييمبا (0)-(0) المصري.. مقصية فوق المرمى 23 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الكونفدرالية - بلاك بولز (0)-(0) الزمالك.. تسديدة قوية 24 دقيقة | الكرة المصرية
احتاج للوقت الإضافي.. توتنام يفوز على فريق من الدرجة الخامسة بكأس الاتحاد الإنجليزي 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة مواجهة بلاك بولز بقميص مُقلد 48 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: وسام أبو علي يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي 54 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل المصري - صلاح محسن وفخر الدين يقودان الهجوم ضد إنييمبا ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل الزمالك - عودة عواد وشلبي وحسام أشرف بصورة أساسية ضد بلاك بولز ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يحسم تأهله لربع نهائي دوري الأبطال بعد فوز أورلاندو على شباب بلوزداد ثنائية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة"