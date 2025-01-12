مباشر الكونفدرالية - بلاك بولز (0)-(0) الزمالك.. تسديدة قوية
الأحد، 12 يناير 2025 - 17:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلاك بولز ضد الزمالك في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.
ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب المجموعة بـ8 نقاط بينما يتذيل بلاك بولز بـ4 نقاط.
لمتابعة المباراة من هنا
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ق 3: تسديدة أرضية قوية من زيزو ترتطم في الشباك الخارجية للمرمى.
بداية المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل
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