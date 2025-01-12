انتهت في كأس إنجلترا - أرسنال (1)-(1) مانشستر يونايتد.. تأهل الشياطين بركلات الترجيح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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جوشوا زيركزي يسجل الخامسة ليونايتد.. انتهت

توماس بارتي يسجل الرابعة لأرسنال

ليساندرو مارتينيز يسجل الرابعة ليونايتد

ديكلان رايس يسجل الثالثة لأرسنال

ليني يورو يسجل الثالثة ليونايتد

كاي هافيرتز يهدر الثانية.. بايندير يتصدى

أماد ديالو يسجل الثانية ليونايتد

مارتن أوديجارد يسجل الأولى لأرسنال

برونو فيرنانديز يسجل الأولى ليونايتد

إلى ركلات الترجيح

ق 121 بارتي يسدد والكرة تصطدم بالدفاع

ق 113 كيران تيرني بدلا من جورجينيو المصاب

ق 104 ليني يورو بدلا من هاري ماجواير

ق 101 توماس بارتي بدلا من يورين تيمبر

انطلاق الوقت الإضافي بنزول لياندرو تروسار بدلا من مايلز لويس سكيلي في أرسنال.. وتيريل مالاسيا بدلا من مانويل أوجارتي في يونايتد

إلى الوقت الإضافي

ق 97 مارتينيلي يسدد رأسية من ركنية ولكن بجوار القائم

ق 94 رايس يسدد وبايندير يتصدى مرة أخرى

ق 90 كاي هافيرتز يسدد فوق العارضة

ق 80 أماد ديالو وتوبي كوليير وجوشوال زيركزي بدلا من أليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو وراسموس هويلوند

ق 77 رأسية من ديكلان رايس وبايندير يتألق في التصدي

ق 73 ديكلان رايس بدلا من ميكيل ميرينو

ق 72 مارتن أوديجارد يهدر ركلة الجزاء.. الحارس يتصدى

ق 69 ركلة جزاء لأرسنال بمخالفة من ماجواير

ق 64 جووووول جابرييل يسجل التعادل

ق 62 طرد ديوجو دالوت بالإنذار الثاني

ق 53: جووووول برونو والأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 41: إصابة خيسوس ونزول ستيرلينج

ق 19: هدف غير محتسب لـ مارتينيلي

بداية المباراة بعد قليل