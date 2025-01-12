نهائي "كأس السوبر الإسباني" بصوت مدحت شلبي وفارس عوض

تنقل قنوات MBC مصر المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني اليوم الأحد، في برنامج "الكورة مع فايق" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.

يقدم برنامج "الكورة مع فايق" نقل حي ومباشر ومتابعة لفعاليات مباريات نهائي كأس السوبر الإسباني الليلة، والتي تستمعون إلى التعليق عليها بصوت مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، وفارس عوض على القناة الصوتية الثانية.

ويقدم إبراهيم فايق في برنامجه ستوديو تحليلي لتغطية أبرز الأحداث والكواليس خلال المباراة.

يذكر أن شاشة MBC مصر2 نقلت مباريات الدور قبل النهائي بين "برشلونة" و"أتليتكو بلباو"، يوم الأربعاء الماضي، ونقلت الخميس مباراة "ريال مدريد" و"ريال مايوركا" في نفس الدور.

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