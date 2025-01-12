حكم الكلاسيكو: نتوقع ما قد يحدث في المباراة.. ونعي حجم المسؤولية على عاتقنا

شدد جيل مانزانو حكم مباراة الكلاسيكو على أن طاقمه مستعد لخوض المباراة ويتوقع سير المباراة.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد مساء اليوم الأحد على ملعب الجوهرة المشعة بجدة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال مانزانو في مقطع فيديو عبر حساب الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "مباراة الكلاسيكو مهمة جدا وخاصة إذا كانت نهائية وهذا يجعلك تحمل المسؤولية لأنه في النهاية سيفوز فريق باللقب وتنتهي المباراة، لذلك يجب أن ندربك المسؤوليات الملقاة على عاتقنا في كل قرار سنتخذه".

وأضاف "أنا وطاقمي مستعدون حتى الموت، نحن هنا منذ أسبوع وشاهدنا مباراتي نصف النهائي وشاهدنا كيف يلعب كل فريق وهذا يمنحنا ميزة إضافية ويجعلنا نتوقع ما يمكن أن يحدث في المباراة".

ويحمل ريال مدريد لقب السوبر الإسباني بعد أن فاز على برشلونة في نهائي النسخة الماضية.

ويعد برشلونة أكثر فريق تتويجا بالسوبر الإسباني برصيد 14 مرة ويأتي ريال مدريد بعده بـ 13 لقبا.