موعد بدء جروتر مهام عمله في الزمالك

السبت، 11 يناير 2025 - 18:13

كتب : إبراهيم رمضان

توماس جروتر - مدرب حراس مرمى الزمالك

حضر توماس جروتر مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد مران الفريق اليوم.

وكشف المركز الإعلامي للنادي أن مدرب حراس المرمى السويسري سيبدأ مهام عمله عقب مباراة الفريق ضد بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بلاك بولز في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

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ووصل جروتر إلى القاهرة أمس الجمعة.

وكان جروتر قد أعتذر عن عدم الانضمام للجهاز الفني وقت تولي جروس المسؤولية حتى منتصف يناير.

وأعلن الزمالك تولي جروس مسؤولية القيادة الفنية للفريق يوم 16 ديسمبر الماضي.

توماس جروتر

مدرب حراس المرمي السويسري الجنسية والذي يبلغ 58 عاما.

سبق له العمل كمدرب للحراس مع بازل السويسري، وكان جزءا من الجهاز المعاون لجروس في هذه الفترة.

جروتر هو أحد أبرز حراس المرمي في تاريخ بازل السويسري حيث دافع عن ألوان الفريق العريق طوال 9 مواسم وحتي اعتزاله موسم 1997-98.

وتعتبر تلك الولاية الثانية لكريستيان جروس مع الزمالك بعد فترته من يوليو 2018 وحتى مايو 2019.

كما توج جروس بلقب الكونفدرالية 2019 للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وخلال مدته مع الزمالك، فاز جروس (69 عاما) بكأس السوبر المصري السعودي وتوج بالكونفدرالية ونافس الأهلي على لقب الدوري المصري حتى الرمق الأخير.

لكنه رحل قبل آخر 3 جولات من البطولة بعدما انتهى عقده مع الفريق وخلفه خالد جلال بشكل مؤقت وخسر الزمالك الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

وعمل جروس بعد ذلك مدربا للأهلي السعودي ثم شالكة الألماني.

الزمالك توماس جروتر كريستيان جروس
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