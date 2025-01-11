مباشر دوري أبطال إفريقيا - ساجرادا (0)-(0) بيراميدز.. بداية المباراة

السبت، 11 يناير 2025 - 17:47

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - بيراميدز ضد الترجي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ساجرادا ضد بيراميدز في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بيراميدز وصافة المجموعة بـ7 نقاط بالتساوي مع الترجي المتصدر، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث بـ5 نقاط.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام ساجرادا.. وأوباما على مقاعد البدلاء منافسة شرسة.. موعد مباراة بيراميدز وساجرادا وترتيب المجموعة في دوري الأبطال يورتشيتش: مباراة الترجي أثبتت قدرات بيراميدز في إفريقيا.. وتنتظرنا مهمة صعبة في أنجولا دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز بالزي الأبيض أمام ساجرادا

--------------------------------------

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز ساجرادا دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
موعد بدء جروتر مهام عمله في الزمالك مباشر أبطال إفريقيا - استاد أبيدجان (0)-(0) الأهلي.. الحارس يتصدى من إمام تشكيل الأهلي - السولية وعبد الفتاح أساسيان.. وهاني على دكة البدلاء ضد استاد أبيدجان الزمالك بالزي الأبيض ضد بلاك بولز مؤتمر مدرب بلاك بولز: نحترم الزمالك ولا نخشاه.. وهدفنا مخالفة التوقعات مؤتمر عبد المجيد: إقامة مباراة بلاك بولز في القاهرة يعطينا دفعة كبيرة منافسة شرسة.. موعد مباراة بيراميدز وساجرادا وترتيب المجموعة في دوري الأبطال مؤتمر جروس: مشاركة بنتايك وفتوح محل شك.. وعلينا الظهور بشكل أفضل هجوميا
أخر الأخبار
البنك الأهلي يفوز على الإسماعيلي بهدف لاعبه السابق 7 دقيقة | الدوري المصري
موعد بدء جروتر مهام عمله في الزمالك 7 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر دوري أبطال إفريقيا - ساجرادا (0)-(0) بيراميدز.. بداية المباراة 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر أبطال إفريقيا - استاد أبيدجان (0)-(0) الأهلي.. الحارس يتصدى من إمام 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام ساجرادا.. وأوباما على مقاعد البدلاء ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - السولية وعبد الفتاح أساسيان.. وهاني على دكة البدلاء ضد استاد أبيدجان ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الليبي لضم مصطفى شلبي ساعة | الكرة المصرية
استراحة الدوري الألماني - سان باولي (0)-(0) آينتراخت فرانكفورت.. ربع ساعة أخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان