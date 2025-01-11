مباشر دوري أبطال إفريقيا - ساجرادا (0)-(0) بيراميدز.. بداية المباراة
السبت، 11 يناير 2025 - 17:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ساجرادا ضد بيراميدز في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.
ويحتل بيراميدز وصافة المجموعة بـ7 نقاط بالتساوي مع الترجي المتصدر، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث بـ5 نقاط.
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بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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