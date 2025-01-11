مباشر دوري أبطال إفريقيا - ساجرادا (0)-(0) بيراميدز.. بداية المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ساجرادا ضد بيراميدز في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بيراميدز وصافة المجموعة بـ7 نقاط بالتساوي مع الترجي المتصدر، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث بـ5 نقاط.

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بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل