مباشر أبطال إفريقيا - استاد أبيدجان (0)-(0) الأهلي.. الحارس يتصدى من إمام

يقدم لكم FiGoal.com تغطية مباشرة لمباراة استاد أبيدجان ضد الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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ق 10: تسديدة قوية من إمام والحارس يتصدى

ق 9: رأسية قوية من كوكا في منتصف المرمى

ق 4: الشناوي يتألق ويمنع فرصة مؤكدة

ق 1: الهدف الأول يضيع من وسام أبو علي

مشاركة أحمد نبيل كوكا بدلا من أكرم توفيق الذي تعرض للإصابة خلال الإحماء

انطلاق المباراة