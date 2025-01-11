مباشر أبطال إفريقيا - استاد أبيدجان (0)-(0) الأهلي.. الحارس يتصدى من إمام
السبت، 11 يناير 2025 - 17:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FiGoal.com تغطية مباشرة لمباراة استاد أبيدجان ضد الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
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ق 10: تسديدة قوية من إمام والحارس يتصدى
ق 9: رأسية قوية من كوكا في منتصف المرمى
ق 4: الشناوي يتألق ويمنع فرصة مؤكدة
ق 1: الهدف الأول يضيع من وسام أبو علي
مشاركة أحمد نبيل كوكا بدلا من أكرم توفيق الذي تعرض للإصابة خلال الإحماء
انطلاق المباراة
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