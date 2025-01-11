كولر يجهز الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان بمران بدني

قرر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، إجراء مران بدني خفيف للاعبين بفندق الإقامة، في إطار الاستعداد لمواجهة استاد ابيدجان الايفواري.

ويحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا في الساعة السادسة مساء اليوم السبت.

ويأتي المران البدني الخفيف الذي يقام ظهر اليوم، ضمن برنامج الأحمال البدنية الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا للمباراة التي تقام في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويعقد كولر محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وسيقوم كولر خلال المحاضرة بشرح المهام المطلوبة من كل لاعب ومراجعة خطة اللعب قبل التحرك إلى استاد فيليكس بوانيي الذي يستضيف المباراة.

وكان الأهلي قد خسر أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن أورلاندو المتصدر.

بينما يواجه أورلاندو صاحب الـ 8 نقاط فريق شباب بلوزداد صاحب الـ 6 نقاط في نفس الجولة.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وشهدت القائمة استبعاد كل من محمود كهربا والثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري.

بينما عاد محمد هاني ظهير أيمن الفريق لأول مرة منذ إصابته أمام الزمالك في السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر الماضي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - كريم وليد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: وسام أبو علي - سمير محمد - حسين الشحات.