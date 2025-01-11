مواعيد مباريات السبت 11 يناير - الأهلي في إفريقيا ومباراتين في الدوري.. وليفربول وفرانكفورت

يشهد اليوم السبت الموافق 11 يناير 2025 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات اليوم السبت 1 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

وفي دوري أبطال إفريقيا يخوض الأهلي مواجهة مرتقبة ضد استاد أبيدجان الايفواري ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات للمسابقة.

وتشهد الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري أقامة مباراتين اليوم.

وعلى مستوى المحترفين يلعب ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد أكرينجتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

بينما يقود عمر مرموش فرانكفورت في مواجهة سانت باولي بالدوري الألماني، على أن يواجه نيس بقيادة محمد عبد المنعم نظيره ريمس بالدوري الفرنسي.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × استاد أبيدجان.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

الدوري المصري

الإسماعيلي × البنك الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس.

الاتحاد السكندري × زد.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الألماني

سانت بولي × آينتراخت فرانكفورت.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 5.

بوروسيا مونشنجلادباخ × بايرن ميونيخ.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

ستاد ريسم × نيس.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 6.

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول × أكرينجتون.. تقام المباراة في تمام االثانية والربع ظهرا.

مانشستر سيتي × سالفورد سيتي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء.