مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) سيراميكا كليوباترا.. جووول قندوسي

الجمعة، 10 يناير 2025 - 19:00

كتب : FilGoal

جودوين شيكا - طلائع الجيش ضد المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

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ق 66: جووول أحمد قندوسي بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عقب سلسلة تمريرات رائعة.

بداية المباراة

طلائع الجيش الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
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