مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) سيراميكا كليوباترا.. جووول قندوسي
الجمعة، 10 يناير 2025 - 19:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.
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ق 66: جووول أحمد قندوسي بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عقب سلسلة تمريرات رائعة.
بداية المباراة
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