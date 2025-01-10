مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) سيراميكا كليوباترا.. جووول قندوسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

تابع من هنا

----------

ق 66: جووول أحمد قندوسي بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عقب سلسلة تمريرات رائعة.

بداية المباراة