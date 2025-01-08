مباشر كأس الرابطة - توتنام (0)-(0) ليفربول.. الشوط الثاني

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 21:50

كتب : FilGoal

هدف أليكسيس ماك أليستر - ليفربول - توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام وليفربول في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقام مباراة الإياب على ملعب أنفيلد يوم 6 فبراير القادم.

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ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من نيوكاسل وأرسنال في نصف النهائي الآخر والتي انتهت مواجهة الذهاب بفوز نيوكاسل بهدفين نظيفين على ملعب الإمارات.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 45+4.. صلاح يهدر بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بيمناه ذهبت بعيدا عن المرمى.

الحكم يحتسب 11 دقيقة وقت محتسب بدلا من الضائع

ق 30.. إصابة جديدة في المباراة.. خروج كوانساه للإصابة ونزول إندو بدلا منه

ق 14.. استئناف اللعب وخروج بينتانكور محمولا على نقالة ودخول بيرنان جونسون بدلا منه.

ق 6.. إصابة قوية للاعب توتنام رودريجو بينتانكور واللعب يتوقف 7 دقائق

بداية المباراة

توتنام ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية محمد صلاح
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