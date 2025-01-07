مباشر كأس الرابطة - أرسنال (0)-(2) نيوكاسل.. جووووول الثاني

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 21:53

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أرسنال - مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال أمام ضيفه نيوكاسل في الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية والمقررة على ملعب الإمارات.

وتقام مباراة الإياب على ملعب سان جيمس بارك يوم 5 فبراير القادم.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة توتنام وليفربول في نصف النهائي الآخر.

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وتخطى أرسنال منافسه كريستال بالاس بنتيجة 3-2 في ربع النهائي، فيما تخطى نيوكاسل منافسه برينتفورد 3-1.

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ق 59.. أول تبديل لأرسنال بنزول جيسوس بدلا من تروسار

ق 51.. جوووول الثاني لنيوكاسل بعد متابعة جوردون لتسديدة إيزاك التي ارتدت من رايا حارس أرسنال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الضيوف نيوكاسل بهدف نظيف.

ق 37.. جوووووول إيزاك يسجل الهدف الأول لنيوكاسل بعد تمريرة من ميرفي داخل منطقة الجزاء.

ق 29.. انفرااااد من مارتينيللي من وسط الملعب لينطلق البرازيلي ويسدد ولكن الكرة تصطدم بالقائم الأيسر للحارس.

ق 28.. تسديدة قوية من جابرييل تمر بجوار القائم.

ق 15.. تسديدة قوية من جوردون ارتدت من جابرييل مدافع أرسنال ليتابعها تونالي بتسديدة قوية أعلى المرمى.

ق 14.. محاولة هجومية جديدة من أرسنال عن طريق ركنية لعبها تيمبر رأسية مرت أعلى العارضة بقليل.

ق 10.. محاولة هجومية من أرسنال من ضربة ثابتة ودفاع نيوكاسل وحارس ينهون الهجمة بسلام على مرماهم.

بداية المباراة

أرسنال نيوكاسل كأس الرابطة الإنجليزية
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