حكم تشادي يدير مباراة ساجرادا وبيراميدز في دوري الأبطال

الإثنين، 06 يناير 2025 - 16:01

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد الترجي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن الطاقم التحكيمي لمباراة بيراميدز أمام ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في تمام السادسة مساء السبت 11 يناير على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الإنجولية لواندا.

وتلقى بيراميدز خطابا من كاف يفيد بإسناد مهمة إدارة المباراة إلى الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

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ويراقب المباراة، أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

وحقق بيراميدز الفوز على حساب الترجي بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة مساء الأحد، على ملعب الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف خلف الترجي صاحب الصدارة بنفس الرصيد.

ويحتل ساجرادا المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط يليه دجوليبا المالي برصيد نقطتين في المركز الرابع.

ساجرادا بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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