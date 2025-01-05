مباشر كلاسيكو إنجلترا – ليفربول (2)-(2) يونايتد.. جوووووووول أماد والتعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

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ق 80: جوووووووول أماد والتعادل

ق 70: جووووووول صلاح والثاني من ركلة جزاء

ق 68: مراجعة ركلة جزاء لصالح ليفربول

ق 60: نزول جوتا ونونيز بدلا من لويس دياز وجونز

ق 59: جووووول جاكبو والتعادل

ق 52: جوووووووول أول ليساندرو

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 42: فرصة خطيرة من هويلوند

ق 40: فرصة من مانشستر يونايتد وكوناتي يتألق

ق 20: فرصة لمانشستر برأسية من أماد ديالو

ق 16: ماك أليستر يهدر بعد تمريرة رائعة من صلاح

ق 14: جاكبو يهدر الأول

ق 10: ضغط أحمر قوي

ق 1: إصابة كوبي ماينو والدماء تسيل من وجهه

انطلاق المباراة