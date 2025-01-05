انتهت دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز (2)-(1) الترجي

الأحد، 05 يناير 2025 - 17:47

كتب : FilGoal

هدف يوسف بلايلي - بيراميدز ضد الترجي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل الترجي – ساس والبلايلي في الهجوم ضد بيراميدز يوسف أسامة يكشف سبب رحيله من بيراميدز وحقيقة تفاوض الزمالك معه تشكيل بيراميدز - عودة إبراهيم عادل.. وأحمد توفيق ظهير في مواجهة الترجي قائمة بيراميدز – عودة رمضان صبحي وغياب الشيبي ضد الترجي

نهاية المباراة

ق91. جوووووول راااائع لبيراميدز عن طريق إبراهيم عادل بمقصية.

ق89. جوووول التعادل لبيرامديز عن طريق مصطفى فتحي من عرضية مرت من الجميع وسكنت الشباك.

ق55. هدف أول للترجي عن طريق يوسف بلايلي بلمسة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37. تبديل أول لبيراميدز بدخول أسامة جلال بدلا من أحمد توفيق

ق35. إصابة قوية لأحمد توفيق في الوجه

ق11. صديق أوجولا يهدر فرصة الأول لبيراميدز برأسية في الشباك الخارجية.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مؤتمر جروس: لا أريد التحدث عن الانتقالات.. وهدفي الحفاظ على لقب الكونفدرالية طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد شحاتة رائعة إبراهيم عادل تزين ريمونتادا بيراميدز المتأخرة ضد الترجي الكونفدرالية – المصري يتعادل مع الزمالك وفرصة لتأهل الفريقين لدور الـ16 كأس مصر - بطولة علي صابر.. تيم إف سي يفجر المفاجأة ويقصي الاتحاد السكندري انتهت الكونفدرالية - المصري (0)-(0) الزمالك تشكيل الترجي – ساس والبلايلي في الهجوم ضد بيراميدز انتهت في كأس مصر - الاتحاد السكندري (0)-(2) تيم إف سي
أخر الأخبار
مؤتمر جروس: لا أريد التحدث عن الانتقالات.. وهدفي الحفاظ على لقب الكونفدرالية 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد شحاتة 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
ليلة معادلة صلاح لرقم هنري.. يونايتد يوقف انتصارات ليفربول بتعادل في كلاسيكو إنجلترا 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عادل هنري أخيرا.. صلاح سابع الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رائعة إبراهيم عادل تزين ريمونتادا بيراميدز المتأخرة ضد الترجي 52 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية – المصري يتعادل مع الزمالك وفرصة لتأهل الفريقين لدور الـ16 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - عمرو مصيلحي يعلن عبر في الجول الجهاز الفني للمنتخب وقرارات الاتحاد ساعة | كرة سلة
دوري المحترفين - المنصورة يخرج من منطقة الهبوط بالفوز على راية ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 3 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريقتان لإنهاء الأمور في الجولة الخامسة بشرط واحد