انتهت الكونفدرالية - المصري (0)-(0) الزمالك

الأحد، 05 يناير 2025 - 17:46

كتب : FilGoal

محمد شحاتة - الزمالك - المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد الزمالك في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط عقب مرور 3 جولات.

بينما المصري يتقاسم المركز الثاني مع بلا بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط لكل منهما.

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لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 88: بطاقة صفراء لعلي ماهر مدرب المصري.

ق 87: خروج صلاح محسن وخالد الغندور ودخول بابي بادجي ومحمد مخلوف.

ق 80: إنقاذ رائع من خالد صبحي مدافع المصري على خط المرمى بعد تسديدة أرضية من عبد الله السعيد.

ق 73: دخول محمد الشامي وسمير فكري وخروج محمود حمادة وفخر الدين بن يوسف.

ق 68: خروج مصطفى شلبي ودخول كونراد ميشالاك.

ق 62: خروج أحمد القرموطي ودخول كريم بامبو.

ق 61: خروج حسام أشرف ودخول ناصر منسي.

ق 60: تسديدة من فخر الدين بن يوسف من داخل منطقة الجزاء بعدت المرمى.

ق 49: تسديدة رائعة من خالد الغندور داخل منطقة الجزاء تبعد المرمى قليلا.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 43: بطاقة صفراء على حسن علي بعد تدخل على أحمد مصطفى (زيزو).

ق 30: خطأ على حسام عبد المجيد وحصوله على بطاقة صفراء بعد التدخل على فخر الدين بن يوسف وأوقف هجمة خطيرة للمصري.

ق 19: بطاقة صفراء لكريم العراقي بعد تدخل على مصطفى شلبي.

استحواذ على الكرة من الزمالك.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الزمالك المصري الكونفدرالية
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