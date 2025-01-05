مواعيد مباريات الأحد 5 يناير 2024.. الزمالك ضد المصري وقمة إنجليزية

يشهد اليوم الأحد الموافق 5 من يناير 2024 عددا من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول فريق مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة العشرين من المسابقة.

ويقام اللقاء على ملعب أنفيلد في السادسة والنصف مساء.

ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال إفريقيا

يستضيف بيراميدز فريق الترجي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالمسابقة.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

وفي نفس التوقيت تقام المباراة الأخرى بالمجموعة عندما يستضيف ساجرادا الأنجولي فريق دجوليبا المالي.

الكونفدرالية

يستضيف المصري فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء على استاد برج العرب ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وفي نفس التوقيت يستضيف إنييمبا فريق بلاك بولز الموزمبيقي ضمن منافسات المجموعة.

كأس مصر

يلعب غزل المحلة أمام سبورتنج ضمن منافسات دور الـ 32 في الثانية والنصف عصرا.

وفي نفس التوقيت يلعب مودرن سبورت أمام الشمس.

بينما تختتم مباريات اليوم بمواجهة بين الاتحاد السكندري وفريق تيم إف سي في الخامسة والنصف مساء.

دوري المحترفين

يحل المنصورة ضيفا على فريق راية في الثانية والنصف عصرا.

بينما يستضيف بروكسي فريق الداخلية في نفس التوقيت.

ويلعب فريق وادي دجلة أمام أسوان في تمام الخامسة مساء.