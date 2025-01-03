استراحة أبطال إفريقيا - بلوزداد (0)-(0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 03 يناير 2025 - 20:59

كتب : FilGoal

احتفال الأهلي بهدف يحيى عطية الله

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شباب بلوزداد ضد الأهلي في الجولة 4 من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على بلوزداد في ملعب 5 جويليه بالجزائر بعدما فاز ذهابا بنتيجة 6-1.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 45+2: رأسية مايو تعلو العارضة بعد خروج خاطئ للشناوي

ق 43: رأسية ربيعة تصل سهلة في يد زغبة بعد عرضية متقنة من يحيى عطية الله

ق 14: هدف أول عن طريق خينسيا مايو لكن الحكم المساعد يرفع راية التسلل

ق 8: بطاقة صفراء جديدة لأيمن محيوص بعد عرقلة عطية الله

ق 6: يحيى عطية الله يسدد ركلة حرة مباشرة تمر أعلى العارضة بقليل

ق 5: بطاقة صفراء لشعيب قداد بعد عرقلة وسام أمام منطقة الجزاء

بداية اللقاء

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