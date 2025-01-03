انتهت في كأس مصر - الجونة (2)-(0) القناة.. فاركو (3)-(1) الترسانة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الجونة أمام القناة وفاركو أمام الترسانة في دور الـ32 لكأس مصر.

وكان المقاولون وزد أول المتأهلين إلى دور الـ16 لكأس مصر على حساب بتروجت وديروط.

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فاكو × الترسانة

نهاية المباراة بفوز فاركو 3-1

ق 72.. جوووول مازن خالد يسجل للترسانة ويقلص الفارق

ق 65.. جووووول ثالث باباكار يتابع تسديدة ارتدت من حارس الترسانة ليسكن الكرة الشباك.

ق 47.. جووووول عمر رضا يسجل الهدف الثاني لفاركو بعد انفراده بالحارس.

نهاية الشوط الأول بتقدم فاركو 1-0

ق 45+1.. جووووول أحمد شريف يسجل الهدف الأول لفاركو .

بداية المباراة

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الجونة × القناة

نهاية المباراة بفوز الجونة 2-0

ق 66.. محمود بحيري يتلقى بطاقة حمراء بعد تدخل قوي على لاعب الجونة

ق61.. جووووول سيف شيكا يسجل الهدف الثاني للجونة بعد مرور رائع من دفاع القناة

نهاية الشوط الأول بتقدم الجونة 1-0

جوووول فافور اكيم يسجل الهدف الأول للجونة

ق 35.. بطاقة حمراء للاعب الجونة أحمد رضا ليكمل المباراة منقوصا

بداية المباراة