انتهت في كأس مصر - المقاولون (0) (4)- (3) (0) بتروجت.. زد (3)-(1) ديروط.. صافرة النهاية

الخميس، 02 يناير 2025 - 14:30

كتب : FilGoal

أمير عابد - المقاولون العرب - معتز زدام - المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي بتروجت والمقاولون العرب، وزد أمام ديروط ضمن مسابقة كأس مصر.

وتقام المباراتين ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كاس مصر موسم 2024-2025.

المقاولون العرب × بتروجت

لمتابعة مباراة بتروجت امام المقاولون العرب دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة بفوز المقاولون العرب 4-3 بركلات الترجيح.

ق56 حسين البدري لاعب المقاولون العرب يهدر هدف محقق بعد تسديدة صاروخية حول حارس المقاولون إلى ركلة ركنية

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق35 تسديدة جديدة من أحمد بحبح لاعب بتروجت وتصدي رائع من حارس المقاولون العرب

ق13 رشاد المتولي لاعب بتروجت يهدر فرصة تسجيل هدف محقق

انطلاق المباراة

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زد × ديروط

لمتابعة مباراة زد امام ديروط دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق90+2 الهدف الثالث لنادي زد في شباط ديروط عن طريق ماجد هاني

ق82 محمد سمير يسجل الهدف الثاني لنادي زد من ركلة جزاء

ق80 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لنادي زد بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء

ق48 تنفيذ رائع لضربة ثابتة لفريق ديروط من على حدود منطقة الجزاء وتصدي رائع لحارس زد

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42 هدف التعادل لنادي ديروط بعد انفراد تام بالمرمى عن طريق محمود عجيب

ق5 الهدف الأول لنادي زد بعد تسديدة صاروخية من محمد سوانيه

كأس مصر
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