بعد عام وأسبوعين.. ألابا يعود لتدريبات ريال مدريد الجماعية

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 13:51

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد غرناطة

أخيرا.. عاد النمساوي دافيد ألابا إلى صفوف فريقه ريال مدريد، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

وشارك ألابا في تدريبات ريال مدريد الجماعية يوم الثلاثاء، بعد فترة من التدرب بشكل فردي.

وبذلك يكون قد مر عام و14 يوما على غياب ألابا منذ إصابته القوية في الرباط الصليبي الأمامي.

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ويعود ريال مدريد إلى المنافسات بمواجهة فالنسيا في الدوري يوم 3 يناير، ثم ديبورتيفو مينيرا في كأس الملك يوم 6 يناير، بعدها يواجه ريال مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 9 من الشهر ذاته.

لكن التقارير تشير إلى أن كارلو أنشيلوتي قد يبدأ في الدفع بألابا في لقاء لاس بالماس يوم 19 يناير المقبل.

ويمتد عقد ألابا مع النادي الملكي حتى صيف 2026.

وبدأ ألابا مسيرته مع كرة القدم في أكاديمية فريق أسبيرن النمساوي، قبل أن ينتقل لـ أوستريا فيينا عام 2002.

ولمدة 6 مواسم لعب ألابا لـ أوستريا فيينا وتدرج بين فرق الناشئين والرديف؛ حتى شد الرحال لـ بايرن ميونيخ عام 2009.

مع بايرن، بدأ ألابا في صفوف فريق دون 19 عاما، قبل يتم تصعيده للفريق الرديف عام 2010، ليستمر لـ6 أشهر وينتقل بعدها لفريق هوفينهايم على سبيل الإعارة في يناير 2011.

وبنهاية الموسم عاد ألابا من جديد ليتم تصعيده للفريق الأول.

ومنذ عام 2011 وحتى 2021، حظى ألابا بمسيرة رائعة رفقة بايرن ميونيخ، حيث شارك في 431 مباراة ولعب في مراكز: قلب الدفاع والظهير الأيسر ووسط الملعب المدافع.

وفي صيف 2021 انتقل مجانا إلى ريال مدريد، الذي حصد معه دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني مرتين أيضا في 2022 و2024.

ديفيد ألابا ريال مدريد
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