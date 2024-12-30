مباشر الدوري الإنجليزي – إبسويتش (1)-(0) تشيلسي.. الفيديو يلغي التعادل
الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 21:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إبسويتش تاون وتشيلسي في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.
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ق 24: التعادل جواو فيليكس والفيديو يلغي الهدف
ق 12: جووووول ليام دلاب يسجل الأول لإبسويتش
ق 10: ركلة جزااااء لأصحاب الأرض
انطلاق المباراة
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