مباشر الدوري الإنجليزي – إبسويتش (1)-(0) تشيلسي.. الفيديو يلغي التعادل

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 21:43

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إبسويتش تاون وتشيلسي في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

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ق 24: التعادل جواو فيليكس والفيديو يلغي الهدف

ق 12: جووووول ليام دلاب يسجل الأول لإبسويتش

ق 10: ركلة جزااااء لأصحاب الأرض

انطلاق المباراة

تشيلسي إبسويتش الدوري الإنجليزي
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