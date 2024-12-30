انتهت الدوري الإنجليزي – إبسويتش (2)-(0) تشيلسي.. فوز رفاق سام مرسي

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 21:43

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إبسويتش تاون وتشيلسي في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز إبسويتش تاون

ق 53: جوووووول الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إبسويتش

ق 45: التعادل يضيع من بالمر والحارس يتألق

ق 35: تسديدة من بالمر في القائم بعد ركلة حرة مباشرة

ق 24: التعادل جواو فيليكس والفيديو يلغي الهدف

ق 12: جووووول ليام دلاب يسجل الأول لإبسويتش

ق 10: ركلة جزااااء لأصحاب الأرض

انطلاق المباراة

تشيلسي إبسويتش الدوري الإنجليزي
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