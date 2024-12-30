انتهت الدوري الإنجليزي – إبسويتش (2)-(0) تشيلسي.. فوز رفاق سام مرسي
الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 21:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إبسويتش تاون وتشيلسي في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز إبسويتش تاون
ق 53: جوووووول الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم إبسويتش
ق 45: التعادل يضيع من بالمر والحارس يتألق
ق 35: تسديدة من بالمر في القائم بعد ركلة حرة مباشرة
ق 24: التعادل جواو فيليكس والفيديو يلغي الهدف
ق 12: جووووول ليام دلاب يسجل الأول لإبسويتش
ق 10: ركلة جزااااء لأصحاب الأرض
انطلاق المباراة
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