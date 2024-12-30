انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(2) نيوكاسل

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 21:34

كتب : FilGoal

ديوجو دالوت - هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وشهد تشكيل يونايتد عودة ماركوس راشفورد إلى مقاعد البدلاء، للمرة الأولى منذ فترة الاستبعاد التي قربته من الرحيل.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ماتيس دي ليخت - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز

خط الوسط: نصير مزراوي - كريستيان إريكسن - كاسيميرو - ديوجو دالوت

خط الهجوم: أماد ديالو - راسموس هويلوند - جوشوا زيركزي

ويغيب برونو فيرنانديز نجم يونايتد بسبب طرده في المباراة السابقة، كما يغيب مانويل أوجارتي للإيقاف بفعل تراكم الإنذارات.

ويغيب ميسون ماونت ولوك شو وفيكتور لينديلوف بداعي الإصابة.

على الجانب الآخر جاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

خط الدفاع: كيران تريبيير - فابيان شار - دان بيرن - لويس هال

خط الوسط: برونو جيماريش - ساندرو تونالي - جولينتون

خط الهجوم: جاكوب ميرفي - ألكساندر إيزاك - أنتوني جوردون

ويحتل مان يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

بينما يحتل نيوكاسل المركز السابع برصيد 29 نقطة.

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ق 90 هارفي بارنز وجو ويلوك بدلا من جاكوب ميرفي وأنتوني جوردون

ق 83 أنتوني بدلا من ماتيس دي ليخت

ق 74 رأسية من يورو تمر بجوار القائم بعد ركنية

ق 65 ليني يورو وأليخاندرو جارناتشو بدلا من ليساندرو مارتينيز وكاسيميرو

ق 59 تينو ليفرامنتو بدلا من كيران تريبيير

ق 33 كوبي ماينو بدلا من جوشوا زيركزي

ق 19 جوووول الثاني من جولينتون بصناعة جوردن

ق 4 جووووول إيزاك يسجل بصناعة لويس هال

بداية المباراة

مانشستر يونايتد نيوكاسل يونايتد
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