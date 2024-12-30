انتهت الدوري المصري - فاركو (2)-(1) سموحة.. زد (1)-(1) بتروجيت

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 19:59

كتب : FilGoal

زد ضد إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو وسموحة، وعلى الجانب الآخر زد وبتروجت.

-------------------------------

فاركو ضد سموحة

انتهت

ق 80: جووول زهير المترجي بعد تسديدة أرضية سكنت المرمى.

ق 55: جووول عمرو ناصر من ركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 19: جووول دوكو دودو بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية أرضية.

بداية المباراة

زد ضد بتروجت

ق 90+6: جووول شادي حسين بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 90: جووول إسلام هشام

طرد مجدي عبد العاطي مدرب زد وسيد عيد مدرب بتروجت

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

زد
نرشح لكم
في الـ+90 وطرد المدربين.. تعادل مثير بين زد وبتروجت فاركو يقلب الطاولة على سموحة ويعود للانتصارات خبر في الجول – غزل المحلة يفاوض الترجي لاستعارة معتز زدام مدرب إنبي: لاعبو الأهلي يحبطون كلما قاربت المباراة على الانتهاء مؤتمر كولر: لم نلعب بالشكل الذي اتفقت عليه مع اللاعبين الجباس ينتصر على تقنية الفيديو.. بيراميدز يخطف فوزا قاتلا على الجونة لا فوز للأحمر على البترولي للمرة الثالثة.. الأهلي يسقط في فخ التعادل مع إنبي انتهت الدوري المصري - الجونة (0)-(1) بيراميدز
أخر الأخبار
سجل ركلة ترجيح.. النني يشارك في عودة الجزيرة لإقصاء العين من كأس الرابطة دقيقة | المحترفون
في الـ+90 وطرد المدربين.. تعادل مثير بين زد وبتروجت 21 دقيقة | الدوري المصري
فاركو يقلب الطاولة على سموحة ويعود للانتصارات 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – إبسويتش (1)-(0) تشيلسي.. التعادل يضيع من بالمر 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(2) نيوكاسل.. الثااااني ساعة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: المحكمة ترفض طلب برشلونة لتسجيل أولمو وفيكتور ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - إريكسن يعوض برونو طريد يونايتد.. وإيزاك يقود هجوم نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل إبسويتش - سام مرسي أساسي في مواجهة تشيلسي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري 4 انتهت نهائي مرتبط السلة - الأهلي (83)-(80) الاتحاد.. اللقاء الحاسم