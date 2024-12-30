انتهت الدوري المصري - فاركو (2)-(1) سموحة.. زد (1)-(1) بتروجيت

في الـ+90 وطرد المدربين.. تعادل مثير بين زد وبتروجت

مدرب إنبي: لاعبو الأهلي يحبطون كلما قاربت المباراة على الانتهاء

مؤتمر كولر: لم نلعب بالشكل الذي اتفقت عليه مع اللاعبين