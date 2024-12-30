الاتحاد السكندري يشكو طاقم تحكيم مباراته ضد الزمالك

تقدم الاتحاد السكندري بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم ضد أحمد الغندور حكم مباراة الفريق ضد الزمالك.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة طرد عبد الغني محمد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بداعي ادعاء السقوط.

ويرى الاتحاد السكندري إن ما حدث خلال مباراة الزمالك وقرارات التحكيم كانت قد تعدت كل حدود حسن النوايا وأن الحكم قد وجه نتيجة المباراة بسبب الطرد غير الصحيح من وجهة نظر إدارة النادي وإلى أن كرة الطرد كان تستحق حصول الاتحاد على ركلة جزاء.

وطالب الاتحاد السكندري في تحقيق اتحاد الكرة مع طاقم التحكيم.

وبهذا الفوز يصل الزمالك للنقطة 14 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة التاسعة في المركز السابع.

وانضم الاتحاد السكندري إلى عدية أندية قد قدمت شكاوى ضد التحكيم في الدوري المصري هذا الموسم ومنها الزمالك والإسماعيلي والمصري والأهلي الذي طالب بتعيين خبير أجنبي للإشراف على التحكيم.