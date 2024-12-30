كرة طائرة - الأهلي يعلن انتقال عبد الله عبد السلام إلى السويحلي الليبي

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 16:23

كتب : FilGoal

عبد الله عبد السلام - الأهلي كرة طائرة

أعلن النادي الأهلي رسميا انتقال نجم فريق الكرة الطائرة عبد الله عبد السلام إلى نادي السويحلي الليبي.

وكشف الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي: "وجه مجلس الإدارة الشكر إلى اللاعب بعد مسيرته الرائعة مع الفريق ونجاحه مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية".

وأكمل "قدم مستويات متميزة، وأخلص العطاء طوال فترة وجوده، وبذل أقصى ما لديه لرفعة النادي وإسعاد جماهيره على كل المستويات.

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وكان FilGoal.com علم أن عبد الله عبد السلام طلب من الأهلي فسخ تعاقده والنادي وافق بالفعل من أجل الانتقال لصفوف السويحلي الليبي.

ويستعد الأهلي حاليا للمشاركة في البطولة العربية للكرة الطائرة المقامة في قطر من 15 يناير إلى 26 من الشهر ذاته.

وتقام البطولة في قطر في نادي قطر خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025.

ووقع الأهلي في المجموعة الثالثة إلى جانب أربيل العراقي، والكويت الكويتي، والهلال الليبي، فيما تواجد الزمالك في المجموعة الثانية مع السيب العماني، والكويت الكويتي، والهلال الليبي.

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