التشكيل - استبعاد إبراهيم عادل وأوباما يقود هجوم بيراميدز أمام خماسي دفاعي للجونة

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 16:14

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - المصري ضد بيراميدز

بيراميدز الجونة الدوري
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