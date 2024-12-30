التشكيل - استبعاد إبراهيم عادل وأوباما يقود هجوم بيراميدز أمام خماسي دفاعي للجونة

الاتحاد السكندري يشكو طاقم تحكيم مباراته ضد الزمالك

"سقطت نتيجة الاحتكاك".. لاعب الاتحاد يرد على واقعة طرده أمام الزمالك

سامي: نستطيع التتويج بالدوري إذا تواجد العدل.. والبطولات ليست حكرا على الأهلي والزمالك

هاني سعيد: نتحفظ على قرارات لحنة الانضباط.. وموقفنا من ضم زيزو